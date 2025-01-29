  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Йоханнес Бё пропускает сбор Норвегии накануне чемпионатом мира — 2025
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йоханнес Бё пропускает сбор Норвегии накануне чемпионатом мира — 2025

Биатлон

Норвежец заявил, что будет готов к соревнованиям

Йоханнес Бё пропускает сбор Норвегии накануне чемпионатом мира — 2025

biathlonworld.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё отсутствует на сборе команды Норвегии в преддверии чемпионата мира — 2025, который пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария). Он принял решение готовиться дома.

"Я настроен на Ленцерхайде и готов показать шоу Тиннеса Бё на чемпионате мира", — приводит его слова Nordic Magazine.

Йоханнес Бё — 20-кратный чемпион мира. На чемпионате мира 2024 года в Нове-Место (Чехия) норвежец завоевал семь медалей: три золотых, три серебряных и одну бронзовую.

Напомним, что чемпионат мира — 2025 пройдёт с 11 по 23 февраля.

По теме
yellow-arrow
Артем Тищенко показал лучший результат в индивидуальной гонке на Евро-2025 по биатлону
yellow-arrow
Белова рассказала, какую цель поставила перед собой на сезон 2024/2025
yellow-arrow
Чемпионат Европы-2025. Немка Пуфф побеждает в индивидуальной гонке, украинки низко
Йоханнес Бе
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости