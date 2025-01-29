Йоханнес Бё пропускает сбор Норвегии накануне чемпионатом мира — 2025

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё отсутствует на сборе команды Норвегии в преддверии чемпионата мира — 2025, который пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария). Он принял решение готовиться дома.

"Я настроен на Ленцерхайде и готов показать шоу Тиннеса Бё на чемпионате мира", — приводит его слова Nordic Magazine.

Йоханнес Бё — 20-кратный чемпион мира. На чемпионате мира 2024 года в Нове-Место (Чехия) норвежец завоевал семь медалей: три золотых, три серебряных и одну бронзовую.

Напомним, что чемпионат мира — 2025 пройдёт с 11 по 23 февраля.