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Пидручный поблагодарил сильнейшую шведскую биатлонистку за поддержку Украины. Фото
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https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный продолжает участие в благотворительной инициативе "Биб за донат" для проекта "Smart and Save".
Наш спортсмен нашел еще одну биатлонистку, готовую отдать свой гоночный биб и подписать его. На этот раз ею стала Эльвира Эберг – лучшая биатлонистка сборной Швеции. Соответствующий пост Дмитрий опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
"Эльвира, твоя поддержка важна для нас! Это так много значит в это критическое время, когда наша страна борется за свое право на существование. Спасибо, что поддерживаешь Украину!"
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