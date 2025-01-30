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Пидручный поблагодарил сильнейшую шведскую биатлонистку за поддержку Украины. Фото

Биатлон
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Пидручный поблагодарил сильнейшую шведскую биатлонистку за поддержку Украины. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный продолжает участие в благотворительной инициативе "Биб за донат" для проекта "Smart and Save".

Наш спортсмен нашел еще одну биатлонистку, готовую отдать свой гоночный биб и подписать его. На этот раз ею стала Эльвира Эберг – лучшая биатлонистка сборной Швеции. Соответствующий пост Дмитрий опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Эльвира, твоя поддержка важна для нас! Это так много значит в это критическое время, когда наша страна борется за свое право на существование. Спасибо, что поддерживаешь Украину!"

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Дмитрий Пидручный
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