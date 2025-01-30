  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Городна: Сейчас чувствую себя не так хорошо, как было до нового года
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Городна: Сейчас чувствую себя не так хорошо, как было до нового года

Биатлон
Обновлено

Комментарий украинки

Городна: Сейчас чувствую себя не так хорошо, как было до нового года

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Елена Городная поделилась мыслями по поводу своего текущего физического состояния и рассказала о целях на сезон. Ее слова цитирует Чемпион:

"В начале сезона я была очень довольна своей формой и радовалась, что могу быть где-то конкурентоспособной с девушками. Конечно, есть еще до чего расти, но довольна, что с каждым годом у меня есть прогресс и я постепенно добавляю в своих результатах большая благодарность за это нашим тренерам.

Сейчас чувствую себя не так хорошо, как было до нового года, но будем исправлять эту ситуацию до следующих стартов.

Какая гонка запомнилась больше всего? Не скажу, что есть какая-то конкретная запомнившаяся гонка, каждая гонка по своему интересна.

Некоторые задачи я для себя выполнила, но самые главные цели впереди и я в процессе их реализации" – сказала Елена.

Напомним, что ранее Пидручный поблагодарил сильнейшую шведскую биатлонистку за поддержку Украины.

По теме
yellow-arrow
Пидручный поблагодарил сильнейшую шведскую биатлонистку за поддержку Украины. Фото
yellow-arrow
Йоханнес Бё пропускает сбор Норвегии накануне чемпионатом мира — 2025
yellow-arrow
Артем Тищенко показал лучший результат в индивидуальной гонке на Евро-2025 по биатлону
Елена Городна
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости