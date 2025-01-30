Городна: Сейчас чувствую себя не так хорошо, как было до нового года

Украинская биатлонистка Елена Городная поделилась мыслями по поводу своего текущего физического состояния и рассказала о целях на сезон. Ее слова цитирует Чемпион:

"В начале сезона я была очень довольна своей формой и радовалась, что могу быть где-то конкурентоспособной с девушками. Конечно, есть еще до чего расти, но довольна, что с каждым годом у меня есть прогресс и я постепенно добавляю в своих результатах большая благодарность за это нашим тренерам.

Сейчас чувствую себя не так хорошо, как было до нового года, но будем исправлять эту ситуацию до следующих стартов.

Какая гонка запомнилась больше всего? Не скажу, что есть какая-то конкретная запомнившаяся гонка, каждая гонка по своему интересна.

Некоторые задачи я для себя выполнила, но самые главные цели впереди и я в процессе их реализации" – сказала Елена.