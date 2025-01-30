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Сборная Франции объявила состав на чемпионат мира-2025
Едут сильнейшие
IBU
Национальная сборная Франции по биатлону объявила состав на чемпионат мира-2025, который пройдет с 12 по 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Французской лыжной федерации.
В список сильнейших вошли:
Мужчины: Эмильен Клод, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен, Эрик Перро.
Женщины: Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жанн Ришар, Жюлья Симон.
По результатам чемпионата Европы-2025 будет определена еще одна биатлонистка, которая присоеденится к команде.
Напомним, что ранее Пидручный
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