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Сборная Франции объявила состав на чемпионат мира-2025

Биатлон
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Едут сильнейшие

Сборная Франции объявила состав на чемпионат мира-2025

IBU

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная сборная Франции по биатлону объявила состав на чемпионат мира-2025, который пройдет с 12 по 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Французской лыжной федерации.

В список сильнейших вошли:

Мужчины: Эмильен Клод, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен, Эрик Перро.

Женщины: Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жанн Ришар, Жюлья Симон.

По результатам чемпионата Европы-2025 будет определена еще одна биатлонистка, которая присоеденится к команде.

Напомним, что ранее Пидручный поблагодарил сильнейшую шведскую биатлонистку за поддержку Украины.

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