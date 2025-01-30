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Пидручный впервые встал на лыжи после проблем в Антхольце. Фото

Биатлон

Капитан в работе

Пидручный впервые встал на лыжи после проблем в Антхольце. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный вернулся к тренировкам. У нашего спортсмена были проблемы со здоровьем во время гонки с массовым стартом в Антхольце и он вынужден был сойти с дистанции. Теперь Дмитрий снова в форме и активно готовится к чемпионату мира-2025. Соответствующие фото Пидручный разместил на своей официальной странице в Instagram.

Пидручный впервые встал на лыжи после проблем в Антхольце. Фото - изображение 1

Напомним, ранее сборная Франции объявила состав на чемпионат мира-2025.

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