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Пидручный впервые встал на лыжи после проблем в Антхольце. Фото
Капитан в работе
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный вернулся к тренировкам. У нашего спортсмена были проблемы со здоровьем во время гонки с массовым стартом в Антхольце и он вынужден был сойти с дистанции. Теперь Дмитрий снова в форме и активно готовится к чемпионату мира-2025. Соответствующие фото Пидручный разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее сборная Франции
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