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Названы составы мужской и женской сборных Украины по биатлону на спринтерские гонки ЧЕ-2025

Биатлон
Обновлено

Соревнования состоятся 31 января

Названы составы мужской и женской сборных Украины по биатлону на спринтерские гонки ЧЕ-2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Мужская и женская сборные Украины по биатлону назвали составы на спринтерские гонки чемпионата Европы-2025:

Состав женской сборной:

25. Анастасия Меркушина,

31. Дарья Чалык,

46. Александра Меркушина,

72. Лилия Стеблина,

96. Анна Кривонос

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Состав мужской сборной:

29. Богдан Цымбал,

40. Артем Тищенко,

57. Денис Насико,

83. Руслан Ткаленко,

120. Роман Боровик

Обе спринтерские гонки состоятся в пятницу, 31 января.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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