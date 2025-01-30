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Названы составы мужской и женской сборных Украины по биатлону на спринтерские гонки ЧЕ-2025
Соревнования состоятся 31 января
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мужская и женская сборные Украины по биатлону назвали составы на спринтерские гонки чемпионата Европы-2025:
Состав женской сборной:
25. Анастасия Меркушина,
31. Дарья Чалык,
46. Александра Меркушина,
72. Лилия Стеблина,
96. Анна Кривонос
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Состав мужской сборной:
29. Богдан Цымбал,
40. Артем Тищенко,
57. Денис Насико,
83. Руслан Ткаленко,
120. Роман Боровик
Обе спринтерские гонки состоятся в пятницу, 31 января.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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