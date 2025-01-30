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Себастиан Самуэльссон: Несправедливо, что у норвежцев шесть квот
Сами норвежцы так не считают
Фото: JOHAN AXELSSON/imago-images.de
Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о квоте в шесть человек у норвежской сборной в гонках на чемпионате мира — 2025. У большинства других команд этих квот четыре.
"Немного странно, что у норвежцев шесть квот. Это не несправедливо, потому что они очень хороши, просто это правило следует пересмотреть. Я думаю, нам следует поговорить об этом с IBU", — приводит слова Самуэльссона Nordic Magazine.
"Если он считает, что квот слишком много, это нормально. Мы всегда готовы обсудить правила. Как глава комитета спортсменов он может в любое время вносить предложения", — сказал менеджер по коммуникациям организации, Кристиан Винклер.
Чемпионат мира — 2025 пройдёт с 11 по 23 февраля в Ленцерхайде (Швейцария).
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