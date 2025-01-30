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Йоханнес Бё: Норвегия абсолютно заслужено получила такое количество квот

Биатлон

Биатлонист считает, что перебора норвежцев не будет

Йоханнес Бё: Норвегия абсолютно заслужено получила такое количество квот

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на слова шведа Себастиана Самуэльссона о квоте в шесть человек у норвежской сборной в гонках на чемпионате мира — 2025.

"Это позволяет оставить ещё одного или двух лучших, и я думаю, что это правильно. Перебора норвежцев не будет. Когда мы попадаем в топ-15 и выходим на чемпионат мира, это заслуженно. Это хорошее правило", — приводит слова Бё NRK.

Напомним, чемпионат мира — 2025 пройдёт с 11 по 23 февраля в Ленцерхайде (Швейцария).

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