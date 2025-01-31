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Сборная Италии объявила состав на чемпионат мира-2025
Будут бороться за самые высокие места
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Национальная сборная Италии по биатлону объявила состав на чемпионат мира-2025, который пройдет с 12 по 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Федерации зимних видов спорта Италии.
В список сильнейших вошли:
Мужчины: Дидье Биона, Даниэле Каппеллари, Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Элия Дзени
Женщины: Ханна Аухенталлер, Микела Каррара, Самуэла Комола, Мартина Трабукки, Доротея Вирер
Напомним, что ранее Пидручный
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