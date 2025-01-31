Чемпионат Европы-2025. Шведка Хайденберг побеждает в спринте, Меркушина – лучшая среди украинок

Сегодня, 31 января, в итальянском Мартел-валь-Мартелло в рамках Чемпионата Европы-2025 по биатлону состоялась спринтерская гонка у женщин.

Победу в забеге на 7,5 километров одержала представительница Швеции Анна-Карин Гайденберг, серебро у биатлонистки из Франции Амандин Менжен, а ТОП-3 замкнула латвийка Байба Бендика.

Что касается украинок, то лучшей из наших стала Александра Меркушина, которая с чистой стрельбой и медленным ходом в итоге финишировала на 12-й позиции.

Чемпионат Европы по биатлону. Спринт, женщины

1. Анна-Карин Гайденберг (0+0)

2. Амандин Менжен (1+0) +49.3

3. Байба Бендика (0+2) +49.4

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12. Александра Меркушина (0+0) +1:19.4

21. Анастасия Меркушина (0+1) +1:46.2

32. Лилия Стеблина (0+1) +2:08.4

55. Дарья Чалик (2+2) +2:50.1

Анна Кривонос (1+4) — дисквалификация