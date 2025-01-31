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Мандзин: Норвежская команда впереди других в поддержке Украины
Люди с большой буквы
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский биатлонист Виталий Мандзин рассказал, какая биатлонная сборная больше других поддерживает нашу страну. Его слова цитирует Sport-express.ua:
– Есть ли биатлонная страна, которая впереди других в этой поддержке?
– Наверное, это норвежская команда. Как мы видим, там каждый спортсмен лучше другого в спортивных результатах и вместе с тем они постоянно публично нас поддерживают. Это очень заметно.
Вот даже сейчас Йоханнес Бе, довольно закрытый спортсмен, передал Дмитрию свой биб. Это показывает, насколько они заинтересованы в том, чтобы хоть немного приблизить нашу победу, - сказал Мандзин.
Напомним, ранее сборная Италии
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