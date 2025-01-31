  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Мандзин: Норвежская команда впереди других в поддержке Украины
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мандзин: Норвежская команда впереди других в поддержке Украины

Биатлон
Обновлено

Люди с большой буквы

Мандзин: Норвежская команда впереди других в поддержке Украины

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Виталий Мандзин рассказал, какая биатлонная сборная больше других поддерживает нашу страну. Его слова цитирует Sport-express.ua:

– Есть ли биатлонная страна, которая впереди других в этой поддержке?

– Наверное, это норвежская команда. Как мы видим, там каждый спортсмен лучше другого в спортивных результатах и ​​вместе с тем они постоянно публично нас поддерживают. Это очень заметно.

Вот даже сейчас Йоханнес Бе, довольно закрытый спортсмен, передал Дмитрию свой биб. Это показывает, насколько они заинтересованы в том, чтобы хоть немного приблизить нашу победу, - сказал Мандзин.

Напомним, ранее сборная Италии объявила состав на чемпионат мира-2025.

По теме
yellow-arrow
Чемпионат Европы-2025. Шведка Хайденберг побеждает в спринте, Меркушина – лучшая среди украинок
yellow-arrow
Сборная Италии объявила состав на чемпионат мира-2025
yellow-arrow
Йоханнес Бё: Норвегия абсолютно заслужено получила такое количество квот
Виталий Мандзин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости