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Сиверт Баккен завоевал золото ЧЕ-2025 по биатлону в спринте
Ещё трое норвежцев в топ-5
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен одержал победу в спринтерской гонке на чемпионате Европы — 2025. Он преодолел дистанцию 10 км, не допустив ни одной ошибки на огневых рубежах.
Второе место с отставанием в 6,6 секунды завоевал его соотечественник олимпийский чемпион Ветле Шоста Кристиансен, который также был точен. А тройку призёров замкнул австриец Фредрик Мюльбахер, проигравший лидеру 10,2 секунды.
Отметим, что в пятёрку сильнейших также попали норвежцы Сверре Дален Аспенс и Исак Фрей.
Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Артем Тищенко, который начинал гонку под 40-м номером. Он единственным из состава сборной Украины закрыл все десять мишеней на огневых рубежах и финишировал на 20-й позиции.
Биатлон. Чемпионат Европы — 2025. Мужчины. Спринт 10 км:
1. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 25.03,6 (без промахов).
2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — отставание 6,6 (0).
3. Фредрик Мюльбахер (Австрия) +10,2 (0).
4. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) +12,0 (2).
5. Исак Фрей (Норвегия) +12,7 (1).
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