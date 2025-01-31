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На чемпионате мира по биатлону будет майка лишь одного цвета
Изменения в регламенте
Фото: biathlonworld.com/Автор неизвестен
На чемпионате мира по биатлону-2025 впервые будут использованы уникальные золотые майки, говорится в обновленном регламенте соревнований от Международного биатлонного союза (IBU).
Желтую майку использовали лидеры общего зачета, синюю — лидеры молодежных зачетов, а в красных бежали биатлонисты, лидирующие в определенном виде стартов.
Начиная с чемпионата мира-2025, IBU утвердил изменения в форме: согласно новому пункту регламента, отныне на ЧМ будет только одна майка — золотой биб, который будут надевать действующие чемпионы мира.
Чемпионат мира-2025 состоится в период 12-23 февраля в швейцарском Ленцерхайде.
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