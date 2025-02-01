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Чемпионат Европы-2025. Латвийка Бендика побеждает в гонке преследования, Меркушина – 18-я
Результаты женского персьюта
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 1 февраля, в итальянском Мартел-валь-Мартелло в рамках Чемпионата Европы-2025 по биатлону состоялась гонка преследования у женщин.
Победу в забеге на 10 километров одержала представительница Латвии Байба Бендика, серебро у биатлонистки из Швеции Анны-Карин Хайденберг, а ТОП-3 замкнула итальянка Линда Цингерле.
Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Александра Меркушина, которая с двумя промахами и небыстрым ходом в итоге финишировала на 18-й позиции.
Чемпионат Европы Гонки преследования. Женщины
1. Байба Бендика (0+0+0+3)
2. Анна-Карин Хайденберг (1+1+1+1) +15,6
3. Линда Цингерле (0+1+1+0) +19,2
...
18. Александра Меркушина (1+0+1+0) +1:56,9
28. Лилия Стеблина (0+0+1+1) +2:57,5
35. Анастасия Меркушина (2+2+1+1) +3:52,0
53. Дарья Чалик (2+2+3+2) +6:59,8
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