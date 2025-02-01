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Чемпионат Европы-2025. Итальянец Браунхофер побеждает в гонке преследования, Тищенко – лучший среди украинцев

Биатлон
Обновлено

Продолжаем ходить пешком

Чемпионат Европы-2025. Итальянец Браунхофер побеждает в гонке преследования, Тищенко – лучший среди украинцев

Фото: Артем Тищенко

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 февраля, в итальянском Мартел-валь-Мартелло в рамках Чемпионата Европы-2025 по биатлону состоялась гонка преследования у мужчин.

Победу в забеге на 12,5 километров одержал представитель Италии Патрик Браунхофер, серебро у биатлониста из Норвегии Исаака Фрея, а ТОП-3 замкнул его соотечественник Сверре Дален Аспенес.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Артем Тищенко, который с чистой стрельбой и медленным ходом в итоге финишировал на 25 позиции (потеряв на последнем круге 9 мест).

Чемпионат Европы Гонки преследования. Мужчины

1. Патрик Браунхофер (0+0+0+0)

2. Исаак Фрей (0+0+2+0) +22,7

3. Сверре Дален Аспенс (1+0+1+2) +37,5

...

25. Артем Тищенко (0+0+0+0) +2:36,7

35. Руслан Ткаленко (0+0+1+1) +3:22,8

43. Богдан Цымбал (0+0+1+1) +4:22,1

55. Денис Насико (1+2+2+3) +6:36,7

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