Мандзин рассказал о самых больших проблемах в развитии молодых украинских биатлонистов

Украинский биатлонист Виталий Мандзин рассказал, с какими вызовами сталкиваются молодые биатлонисты и охарактеризовал условия подготовки нашего подрастающего поколения. Его слова цитирует sport-express:

– Самые банальные вещи на базе есть, но если родители заинтересованы в результатах ребенка, то надеяться, что все в школе в Тернополе обеспечит государство напрасно.

Скажу так: на базе в Тернополе сейчас таких проблем с экипировкой, как это было прежде, нет. Когда я начинал заниматься, первые более или менее нормальные лыжи, лыжные палки и обувь покупали родители. Но считаю, что это нормально, ведь в Европе ситуация схожая. Знаю, что в других странах даже стволы для детей родители покупают сами.

Даже сейчас в нашей команде каждый вкладывает в себя достаточное количество финансов, чтобы получить желаемый результат.

– Но, как я понял, сейчас ситуация в детской школе улучшается…

– Да-да. Сейчас от Федерации биатлона Украины выделяется экипировка для школ областного уровня, поэтому ситуация немного лучше. Но не нужно исключать то, что чтобы ребенок развивался, нужно вкладывать и собственные средства, - сказал Мандзин.