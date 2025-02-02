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Чемпионат Европы-2025. Украина финишировала восьмой в женской эстафете
Неудачное выступление
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 2 февраля, в итальянском Мартел-валь-Мартелло в рамках Чемпионата Европы-2025 по биатлону состоялась эстафетная гонка у женщин.
Победу одержали представительницы Германии, серебро у команды Франции, а ТОП-3 замкнули хозяйки турнира.
Что касается украинской команды, то наши девушки в гонке выступили неудачно. Плохая стрельба и невысокая скорость в итоге вылились в восьмое финишное место.
Чемпионат Европы Эстафета. Женщины
1. Германия (0+9)
2. Франция (1+11) +22,3
3. Италия (1+9) +41,4
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8. Украина (1+17) +2.39,6
Ирина Петренко (0+3; 0+2) +1.29,0
Елена Городная (0+3; 0+2) +2.23,1
Александра Меркушина (0+2; 1+3) +2.30,4
Кристина Дмитренко (0+2; 0+0)
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