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Чемпионат Европы-2025. Украина финишировала восьмой в женской эстафете

Биатлон
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Неудачное выступление

Чемпионат Европы-2025. Украина финишировала восьмой в женской эстафете

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 февраля, в итальянском Мартел-валь-Мартелло в рамках Чемпионата Европы-2025 по биатлону состоялась эстафетная гонка у женщин.

Победу одержали представительницы Германии, серебро у команды Франции, а ТОП-3 замкнули хозяйки турнира.

Что касается украинской команды, то наши девушки в гонке выступили неудачно. Плохая стрельба и невысокая скорость в итоге вылились в восьмое финишное место.

Чемпионат Европы Эстафета. Женщины

1. Германия (0+9)

2. Франция (1+11) +22,3

3. Италия (1+9) +41,4

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8. Украина (1+17) +2.39,6

Ирина Петренко (0+3; 0+2) +1.29,0

Елена Городная (0+3; 0+2) +2.23,1

Александра Меркушина (0+2; 1+3) +2.30,4

Кристина Дмитренко (0+2; 0+0)

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