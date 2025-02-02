Чемпионат Европы-2025. Украинская мужская команда – восьмая в классической эстафете

Сегодня, 2 февраля, в итальянском Мартел-валь-Мартелло в рамках Чемпионата Европы-2025 по биатлону состоялась эстафетная гонка у мужчин.

Победу одержали представители Норвегии, серебро у команды Германии, а ТОП-3 замкнули биатлонисты из Франции.

Что касается украинской команды, то наши ребята в гонке выступили неудачно. До последнего огневого рубежа Тарас Лесюк претендовал на четвертую позицию, однако заработал два круга штрафа и в итоге финишировал только восьмым. Лыжный ход украинцев – отдельная тема для неприятного обсуждения.

Чемпионат Европы Эстафета. Мужчины

1. Норвгеия (0+1)

2. Германия (1+12)+2.06.9

3. Франция (2+17) +2.36.2

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8. Украина (2+11) +4.17.6