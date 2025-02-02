  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Чемпионат Европы-2025. Украинская мужская команда – восьмая в классической эстафете
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпионат Европы-2025. Украинская мужская команда – восьмая в классической эстафете

Биатлон

Ниже падать невозможно

Чемпионат Европы-2025. Украинская мужская команда – восьмая в классической эстафете

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 февраля, в итальянском Мартел-валь-Мартелло в рамках Чемпионата Европы-2025 по биатлону состоялась эстафетная гонка у мужчин.

Победу одержали представители Норвегии, серебро у команды Германии, а ТОП-3 замкнули биатлонисты из Франции.

Что касается украинской команды, то наши ребята в гонке выступили неудачно. До последнего огневого рубежа Тарас Лесюк претендовал на четвертую позицию, однако заработал два круга штрафа и в итоге финишировал только восьмым. Лыжный ход украинцев – отдельная тема для неприятного обсуждения.

Чемпионат Европы Эстафета. Мужчины

1. Норвгеия (0+1)

2. Германия (1+12)+2.06.9

3. Франция (2+17) +2.36.2

.

.

.

8. Украина (2+11) +4.17.6

По теме
yellow-arrow
Чемпионат Европы-2025. Украина финишировала восьмой в женской эстафете
yellow-arrow
Мандзин рассказал о самых больших проблемах в развитии молодых украинских биатлонистов
yellow-arrow
Чемпионат Европы-2025. Итальянец Браунхофер побеждает в гонке преследования, Тищенко – лучший среди украинцев
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости