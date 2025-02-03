Мандзин прокомментировал результаты эстафеты на ЧЕ-2025

Украинский биатлонист Виталий Мандзин прокомментировал результаты эстафетной гонки на чемпионате Европы-2025. Его слова цитирует Чемпион:

"Скорее всего результат не тот, который мы можем показать командой. Это рабочие моменты, всякое случается, в эстафете сложилось так.

Не хватило сил на всю гонку, к сожалению. Хотелось ходом отработать лучше, но горы дают о себе знать. Уже вернулись назад в Антхольц, и готовимся дальше к чемпионату мира" – сказал Виталий.