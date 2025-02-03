Тищенко стал лучшим снайпером Чемпионата Европы-2025

Украинский биатлонист Артем Тищенко стал лучшим снайпером на прошедшем в итальянском Мартел-валь-Мартелло Чемпионате Европы-2025.

Наш соотечественник в четырех гонках (индивидуальная, спринт, преследование, эстафета) не допустил ни одного промаха и закрыл все 60 мишеней на 12 огневых рубежах.

Ни один другой биатлонист не сумел повторить такое достижение. Однако, несмотря на невероятную точность достигать высоких результатов Тищенко мешает медленная скорость по дистанции – по этому показателю украинец один из худших.