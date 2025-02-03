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Тищенко стал лучшим снайпером Чемпионата Европы-2025

Биатлон
Обновлено

Хорошо стреляет

Тищенко стал лучшим снайпером Чемпионата Европы-2025

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Артем Тищенко стал лучшим снайпером на прошедшем в итальянском Мартел-валь-Мартелло Чемпионате Европы-2025.

Наш соотечественник в четырех гонках (индивидуальная, спринт, преследование, эстафета) не допустил ни одного промаха и закрыл все 60 мишеней на 12 огневых рубежах.

Ни один другой биатлонист не сумел повторить такое достижение. Однако, несмотря на невероятную точность достигать высоких результатов Тищенко мешает медленная скорость по дистанции – по этому показателю украинец один из худших.

Напомним, ранее Мандзин прокомментировал выступление в эстафете ЧЕ.

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Артем Тищенко
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