Молодой норвежский биатлонист рассказал, что произойдет после ухода из спорта братьев Бё

Норвежский биатлонист Сверре Дален Аспенес рассказал, какая ситуация сложится в национальной команде после ухода из спорта братьев Бё. Его слова цитирует Fondo Italia:

"Мотивирует ли меня надежда на место в Кубке мира? Конечно, я думаю, что это мотивирует каждого. Это будет очень особенно в следующем году. Братья Бё – это те, кем мы всегда вдохновлялись, а также всегда надеялись победить их. Теперь, когда они уходят на пенсию, для нас открываются новые возможности, как ни странно.

Как среди юниоров, так и в Кубке IBU уровень норвежцев очень высок. Поэтому я не думаю, что Италии, Германии или любому другому на Кубке мира станет легче из-за ухода братьев Бе" – сказал биатлонист.