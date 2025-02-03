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Молодой норвежский биатлонист рассказал, что произойдет после ухода из спорта братьев Бё
Это правда
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Норвежский биатлонист Сверре Дален Аспенес рассказал, какая ситуация сложится в национальной команде после ухода из спорта братьев Бё. Его слова цитирует Fondo Italia:
"Мотивирует ли меня надежда на место в Кубке мира? Конечно, я думаю, что это мотивирует каждого. Это будет очень особенно в следующем году. Братья Бё – это те, кем мы всегда вдохновлялись, а также всегда надеялись победить их. Теперь, когда они уходят на пенсию, для нас открываются новые возможности, как ни странно.
Как среди юниоров, так и в Кубке IBU уровень норвежцев очень высок. Поэтому я не думаю, что Италии, Германии или любому другому на Кубке мира станет легче из-за ухода братьев Бе" – сказал биатлонист.
Напомним, что Мандзин
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