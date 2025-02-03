  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону отказался возглавлять оргкомитет ОИ-2030
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону отказался возглавлять оргкомитет ОИ-2030

Биатлон

Причиной стали разногласия с правительством

Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону отказался возглавлять оргкомитет ОИ-2030

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад сообщил, что вышел из борьбы за пост главы оргкомитета зимних Олимпийских игр 2030 года. Причиной этого стали разногласия с региональным правительством во Французских Альпах.

"Я присоединился к проекту "Альпы 2030", будучи убеждённым, что Франция — страна, наиболее подготовленная к решению колоссальных задач, стоящих перед зимними видами спорта и, в более широком смысле, перед нашими горными регионами.

Однако существует слишком много разногласий, чтобы можно было спокойно рассматривать эту миссию. Способ управления, видение, территориальная привязка: нам не удалось прийти к согласию по этим основополагающим вопросам. Мои амбиции в отношении этих Игр ясны: они должны соответствовать времени, в полной мере учитывать экологические проблемы и экономические реалии нашей страны.

Это видение не разделяют все заинтересованные стороны в этом вопросе, и я сожалею об этом. Я не могу заставить себя пожертвовать своими убеждениями. В этих условиях я принял трудное решение выйти из дискуссий вокруг президентства", — приводит слова Фуркада L'Equipe.

По теме
yellow-arrow
Молодой норвежский биатлонист рассказал, что произойдет после ухода из спорта братьев Бё
yellow-arrow
Тищенко стал лучшим снайпером Чемпионата Европы-2025
yellow-arrow
Мандзин прокомментировал результаты эстафеты на ЧЕ-2025
Мартен Фуркад
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости