Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону отказался возглавлять оргкомитет ОИ-2030

Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад сообщил, что вышел из борьбы за пост главы оргкомитета зимних Олимпийских игр 2030 года. Причиной этого стали разногласия с региональным правительством во Французских Альпах.

"Я присоединился к проекту "Альпы 2030", будучи убеждённым, что Франция — страна, наиболее подготовленная к решению колоссальных задач, стоящих перед зимними видами спорта и, в более широком смысле, перед нашими горными регионами.

Однако существует слишком много разногласий, чтобы можно было спокойно рассматривать эту миссию. Способ управления, видение, территориальная привязка: нам не удалось прийти к согласию по этим основополагающим вопросам. Мои амбиции в отношении этих Игр ясны: они должны соответствовать времени, в полной мере учитывать экологические проблемы и экономические реалии нашей страны.

Это видение не разделяют все заинтересованные стороны в этом вопросе, и я сожалею об этом. Я не могу заставить себя пожертвовать своими убеждениями. В этих условиях я принял трудное решение выйти из дискуссий вокруг президентства", — приводит слова Фуркада L'Equipe.