Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мандзин рассказал о типичном дне биатлониста
Почасовой график
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский биатлонист Виталий Мандзин рассказал, как проходит его день как спортсмена. Слова Виталия цитирует Спорт Экспресс:
"День биатлониста, по сути, проходит достаточно однотипно. Утром время корректируется со времени старта. Но уже стандартно: завтрак, первая тренировка, массаж и разные дела, обед, отдых, вторая тренировка ужин и свободное время. Каждый день похож на другой.
У спортсменов все индивидуально. Когда выходит поиграть в настольный теннис или компьютерные игры – хорошо. А обычно кто читает книгу, кто идет на прогулку, а кто спит. Я люблю поспать" – сказал украинец.
Напомним, ранее Тищенко
Популярное сейчас
- Степаненко поздравил Зубкова с трансфером и подколол бывшего одноклубника
- Зубков будет играть в Турции, Бражко остается в Динамо, победа Жироны. Главные новости за 3 февраля
- Возвращение Виллиана в АПЛ, закупки под Де Дзерби и скитания Жоау Феликса. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Молодой норвежский биатлонист рассказал, что произойдет после ухода из спорта братьев Бё
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода