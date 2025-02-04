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Мандзин рассказал о типичном дне биатлониста

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Мандзин рассказал о типичном дне биатлониста

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Виталий Мандзин рассказал, как проходит его день как спортсмена. Слова Виталия цитирует Спорт Экспресс:

"День биатлониста, по сути, проходит достаточно однотипно. Утром время корректируется со времени старта. Но уже стандартно: завтрак, первая тренировка, массаж и разные дела, обед, отдых, вторая тренировка ужин и свободное время. Каждый день похож на другой.

У спортсменов все индивидуально. Когда выходит поиграть в настольный теннис или компьютерные игры – хорошо. А обычно кто читает книгу, кто идет на прогулку, а кто спит. Я люблю поспать" – сказал украинец.

Напомним, ранее Тищенко стал лучшим снайпером Чемпионата Европы-2025.

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Виталий Мандзин
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