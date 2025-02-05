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Кубок IBU. Кривонос с личным рекордом - 20-я, Меркушина вошла в топ-35
В Риднау прошел женский спринт
Фото: hlukhiv.info
На этапе Кубка IBU по биатлону в итальянском Риднау состоялась заключительная гонка первого соревновательного дня – женский спринт.
Лучший результат среди представительниц Украины - у Анны Кривонос. Она без ошибок прошла первый огневой рубеж, а на втором заработала один штрафной круг и завершила гонку на 20-м месте.
Кривонос впервые в сезоне пробилась в топ-20 международных соревнований.
Еще одна представительница Украины попала в топ-40 - Александра Меркушина. В гонку преследования с финишем в топ-60 также пробилась Дарья Чалик — 43-я. Ксения Приходько и Лилия Стеблина завершили гонку вне зачетной зоны.
Спринт выиграла француженка Вольдия Гальмас Пален.
Кубок IBU. 5 февраля, Риднау (Италия)
Женский спринт
- 1. Вольдия Гальмас Полен (Франция) (0+0) 20:11.3
- 2. Паула Боте (Франция) (1+0) +16.3
- 3. Марте Кракстад Йохансен (Норвегия) (0+0) +36.4
- 20. Анна Кривонос (Украина) (0+1) +1:42.5
- 32. Александра Меркушина (Украина) (1+0) +2:06.0
- 43. Дарина Чалык (Украина) (1+1) +2:29.3
- 64. Ксения Приходько (Украина) (1+1) +3:50.5
- 65. Лилия Стеблина (Украина) (0+4) +3:52.0
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