  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Кубок IBU. Кривонос с личным рекордом - 20-я, Меркушина вошла в топ-35
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок IBU. Кривонос с личным рекордом - 20-я, Меркушина вошла в топ-35

Биатлон
Обновлено

В Риднау прошел женский спринт

Кубок IBU. Кривонос с личным рекордом - 20-я, Меркушина вошла в топ-35

Фото: hlukhiv.info

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На этапе Кубка IBU по биатлону в итальянском Риднау состоялась заключительная гонка первого соревновательного дня – женский спринт.

Лучший результат среди представительниц Украины - у Анны Кривонос. Она без ошибок прошла первый огневой рубеж, а на втором заработала один штрафной круг и завершила гонку на 20-м месте.

Кривонос впервые в сезоне пробилась в топ-20 международных соревнований.

Еще одна представительница Украины попала в топ-40 - Александра Меркушина. В гонку преследования с финишем в топ-60 также пробилась Дарья Чалик — 43-я. Ксения Приходько и Лилия Стеблина завершили гонку вне зачетной зоны.

Спринт выиграла француженка Вольдия Гальмас Пален.

Кубок IBU. 5 февраля, Риднау (Италия)

Женский спринт

  • 1. Вольдия Гальмас Полен (Франция) (0+0) 20:11.3
  • 2. Паула Боте (Франция) (1+0) +16.3
  • 3. Марте Кракстад Йохансен (Норвегия) (0+0) +36.4
  • 20. Анна Кривонос (Украина) (0+1) +1:42.5
  • 32. Александра Меркушина (Украина) (1+0) +2:06.0
  • 43. Дарина Чалык (Украина) (1+1) +2:29.3
  • 64. Ксения Приходько (Украина) (1+1) +3:50.5
  • 65. Лилия Стеблина (Украина) (0+4) +3:52.0
По теме
yellow-arrow
Мандзин рассказал о типичном дне биатлониста
yellow-arrow
Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону отказался возглавлять оргкомитет ОИ-2030
yellow-arrow
Молодой норвежский биатлонист рассказал, что произойдет после ухода из спорта братьев Бё
биатлон Анна Кривонос Александра Меркушина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости