Кубок IBU. Кривонос с личным рекордом - 20-я, Меркушина вошла в топ-35

На этапе Кубка IBU по биатлону в итальянском Риднау состоялась заключительная гонка первого соревновательного дня – женский спринт.

Лучший результат среди представительниц Украины - у Анны Кривонос. Она без ошибок прошла первый огневой рубеж, а на втором заработала один штрафной круг и завершила гонку на 20-м месте.

Кривонос впервые в сезоне пробилась в топ-20 международных соревнований.

Еще одна представительница Украины попала в топ-40 - Александра Меркушина. В гонку преследования с финишем в топ-60 также пробилась Дарья Чалик — 43-я. Ксения Приходько и Лилия Стеблина завершили гонку вне зачетной зоны.

Спринт выиграла француженка Вольдия Гальмас Пален.

Кубок IBU. 5 февраля, Риднау (Италия)

Женский спринт