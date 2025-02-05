Йоханнес Бё присоединился к сборной Норвегии для подготовки к ЧМ-2025

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё присоединился к сборной Норвегии для продолжения подготовки к чемпионату мира - 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Об этом сообщили в Nordic Magazine.

На перевал Пассо-ди-Лавазе (Италия) норвежские биатлонисты отправились сразу после шестого этапа Кубка мира. Бё-младший предпочёл командной работе семейный круг и индивидуальную подготовку на родине.

Напомним, в январе 2025 года 31-летний Йоханнес Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025. Ранее титулованный спортсмен заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026.