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Йоханнес Бё присоединился к сборной Норвегии для подготовки к ЧМ-2025
Пятикратный олимпийский чемпион присоединился к сборной Норвегии
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Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё присоединился к сборной Норвегии для продолжения подготовки к чемпионату мира - 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Об этом сообщили в Nordic Magazine.
На перевал Пассо-ди-Лавазе (Италия) норвежские биатлонисты отправились сразу после шестого этапа Кубка мира. Бё-младший предпочёл командной работе семейный круг и индивидуальную подготовку на родине.
Напомним, в январе 2025 года 31-летний Йоханнес Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025. Ранее титулованный спортсмен заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026.
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