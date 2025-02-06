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Женская сборная Украины по биатлону определила состав на чемпионат мира-2025

Биатлон

В составе команды есть две дебютантки соревнований такого уровня

Женская сборная Украины по биатлону определила состав на чемпионат мира-2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренерский штаб женской сборной Украины определился с составом на чемпионат мира-2025, сообщает Суспільне:Спорт.

В состав команды попали шесть спортсменок, одна из которых - в статусе запасной: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городная, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Дарья Чалик (запасная)

Чемпионат мира по биатлону состоится с 12 по 23 февраля в Швейцарии.

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Источник:
Суспільне:Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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