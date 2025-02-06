Женская сборная Украины по биатлону определила состав на чемпионат мира-2025

Тренерский штаб женской сборной Украины определился с составом на чемпионат мира-2025, сообщает Суспільне:Спорт.

В состав команды попали шесть спортсменок, одна из которых - в статусе запасной: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городная, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Дарья Чалик (запасная)

Чемпионат мира по биатлону состоится с 12 по 23 февраля в Швейцарии.