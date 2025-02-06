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Йоханнес Бё присоединился к сборной Норвегии
Биатлонист продолжит подготовку к чемпионату мира - 2025 в Ленцерхайде
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё присоединился к сборной Норвегии для продолжения подготовки к чемпионату мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Об этом пишет Nordic Magazine.
На перевал Пассо-ди-Лавазе (Италия) норвежские биатлонисты отправились сразу после шестого этапа Кубка мира. Бё-младший предпочёл командной работе семейный круг и индивидуальную подготовку на родине.
Напомним, в январе 2025 года 31-летний Йоханнес Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025.
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