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Пидручный подтвердил свое участие в шоу-гонке в Стокгольме. Фото

Биатлон
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Пидручный подтвердил свое участие в шоу-гонке в Стокгольме. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный подтвердил свое участие в шоу-гонке Skidskyttekampen в Стокгольме (Швеция). Соответствующий пост наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

Пидручный подтвердил свое участие в шоу-гонке в Стокгольме. Фото - изображение 1

Отметим, что гонка пройдет 3 марта, а представители Украины примут участие в ней впервые. Пару Пидручному составит лидер женской команды Юлия Джима.

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Дмитрий Пидручный
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