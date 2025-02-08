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Пидручный подтвердил свое участие в шоу-гонке в Стокгольме. Фото
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https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный подтвердил свое участие в шоу-гонке Skidskyttekampen в Стокгольме (Швеция). Соответствующий пост наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.
Отметим, что гонка пройдет 3 марта, а представители Украины примут участие в ней впервые. Пару Пидручному составит лидер женской команды Юлия Джима.
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