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Кубок IBU. Тищенко – лучший среди украинцев в масс старте Риднау

Биатлон
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Кубок IBU. Тищенко – лучший среди украинцев в масс старте Риднау

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8 февраля, в рамках шестого этапа Кубка IBU по биатлону сезона 2024/2025 в Риднау состоялась гонка с массовым стартом у ребят.

Победу одержал биатлонист из Норвегии Йоханнес Дале, серебро у немца Зимона Кайзера, а ТОП-3 замкнул еще один норвежец Исаак Фрей.

Что касается украинцев, то лучшим из наших стал Артем Тищенко, который с одним промахом и медленным ходом финишировал в итоге на 23 позиции.

Кубок IBU. Масс старт. Мужчины

1. Й. Далее-Шевдаль (2+0+1+0)

2. Зимон Кайзер (1+0+0+1) +4,8

3. Исаак Фрей (0+0+1+2) +11,3

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23. Артем Тищенко (0+0+1+0) +2:25,2

40. Руслан Ткаленко (0+0+1+2) +3:36,3

42. Богдан Цымбал (1+0+3+1) +3:42,5

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