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Мужская сборная Украины назвала состав на чемпионат мира-2025

Биатлон
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Мужская сборная Украины назвала состав на чемпионат мира-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

С 12 по 23 февраля в Швейцарии состоится чемпионат мира по биатлону. Мужская сборная Украины определилась с составом на главный старт сезона.

Так, главный тренер команды Надежда Белова выбрала в список сильнейших таких спортсменов: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Денис Насыко.

Последний – пропускает этап Кубка IBU в Риднау и готовится к мировому первенству вместе с основной командой.

Напомним, что ранее Пидручный подтвердил свое участие в шоу-гонке в Стокгольме.

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