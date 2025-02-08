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Мужская сборная Украины назвала состав на чемпионат мира-2025
Болеем за наших
https://www.gettyimages.com/Ukraine
С 12 по 23 февраля в Швейцарии состоится чемпионат мира по биатлону. Мужская сборная Украины определилась с составом на главный старт сезона.
Так, главный тренер команды Надежда Белова выбрала в список сильнейших таких спортсменов: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Денис Насыко.
Последний – пропускает этап Кубка IBU в Риднау и готовится к мировому первенству вместе с основной командой.
Напомним, что ранее Пидручный
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