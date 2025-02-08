Мужская сборная Украины назвала состав на чемпионат мира-2025

С 12 по 23 февраля в Швейцарии состоится чемпионат мира по биатлону. Мужская сборная Украины определилась с составом на главный старт сезона.

Так, главный тренер команды Надежда Белова выбрала в список сильнейших таких спортсменов: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Денис Насыко.

Последний – пропускает этап Кубка IBU в Риднау и готовится к мировому первенству вместе с основной командой.