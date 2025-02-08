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Меркушина – лучшая среди украинок в масс старте на этапе Кубка IBU в Риднау
Что с ходом по дистанции
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 8 февраля, в рамках шестого этапа Кубка IBU по биатлону сезона 2024/2025 в Риднау состоялась гонка с массовым стартом у девушек.
Победу одержала биатлонистка из Франции Софи Шово, серебро у ее соотечественницы Камилы Бене, а ТОП-3 замкнула итальянка Ребекка Паслер.
Что касается украинок, лучшей среди наших стала Александра Меркушина, которая с чистой стрельбой и медленным ходом финишировала в итоге на 21 позиции.
Кубок IBU. Масс старт. Женщины
1. Софи Шово (2+0+0+0)
2. Камилла Бене (0+0+0+1) +8,6
3. Ребекка Пасслер (0+0+0+1) +18,6
...
21. Александра Меркушина (0+0+0+0) +2:04,8
42. Анна Кривонос (0+1+2+3) +4:07,8
47. Лилия Стеблина (1+0+1+2) +4:32,7
49. Ксения Приходько (2+1+0+0) +4:54,2
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