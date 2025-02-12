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Сборная Украины финишировала восьмой в смешанной эстафете ЧМ по биатлону
Пидручный вытащил команду
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сборная Украины стартовала на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде. В смешанной эстафете наша команда заняла восьмое место.
В состав сборной Украины на смешанную эстафету вошли Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный.
Ирина Петренко закрыла все мишени, не использовав ни одного дополнительного патрона. Уже на втором рубеже украинка бежала на 12-м месте и передала эстафету Дмитренко опустив нашу команду на 17-е место.
Кристина после второго огневого рубежа возвращалась на дистанцию на 14-м месте после того, как использовала два дополнительных патрона, а Антон Дудченко уже стартовал на 13-м месте. Несмотря на хорошую стрельбу на первом рубеже, «стойку» провел с одним дополнительным патроном и передал эстафету Дмитрию Пидручному на 11-й строчке.
Лидеру сборной удалось обойти представителя Финляндии и поднять команду на восьмое место.
Чемпионат мира-2025 по биатлону. Смешанная эстафета
Франция (1+6) 1:04:41.5
Чехия (0+9) +1:13.8
Германия (0+11) +1:18.4
Норвегия (2+8) +1:21.1
Швеция (1+10) +1:36.5
Швейцария (0+11) +1:44.1
...
8. Украина (0+5) +2:49.6
Мировое первенство по биатлону продолжится в пятницу, 14 февраля, женским спринтом.
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