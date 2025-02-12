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Дмитрий Пидручный: Получилось подтянуть существенно команду и на стрельбе не допустил ошибки

Биатлон

Украинкский биатлонист подвел итоги эстафеты

Дмитрий Пидручный: Получилось подтянуть существенно команду и на стрельбе не допустил ошибки

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный высказался о результатах на смешанной эстафете на чемпионате мира-2025.

"Доволен, получилось подтянуть существенно команду и на стрельбе не допустил ошибки. Конечно, таким результатом можно быть довольным", — сказал Дмитрий в комментарии Суспільне Спорт.

Проблемы со спиной? Сейчас чувствую себя на 100%. Думаю, что эти проблемы позади, в гонке ничего не чувствовал. Проблемы были вызваны, прежде всего, переутомлением, климатическими (особенностями), потому что в Антхольце высота, и в первых двух гонках выложил все, что имел. В персьюте было переутомление, это не только со спиной было связано. В той гонке я ни бежать не мог, ни думать: голова была "квадратной". Болело все".

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Дмитрий Пидручный
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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