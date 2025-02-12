Дмитрий Пидручный: Получилось подтянуть существенно команду и на стрельбе не допустил ошибки

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный высказался о результатах на смешанной эстафете на чемпионате мира-2025.

"Доволен, получилось подтянуть существенно команду и на стрельбе не допустил ошибки. Конечно, таким результатом можно быть довольным", — сказал Дмитрий в комментарии Суспільне Спорт.

Проблемы со спиной? Сейчас чувствую себя на 100%. Думаю, что эти проблемы позади, в гонке ничего не чувствовал. Проблемы были вызваны, прежде всего, переутомлением, климатическими (особенностями), потому что в Антхольце высота, и в первых двух гонках выложил все, что имел. В персьюте было переутомление, это не только со спиной было связано. В той гонке я ни бежать не мог, ни думать: голова была "квадратной". Болело все".