Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Норвегии осталась без медали по итогам смешанной эстафеты на ЧМ впервые за 8 лет
Неожиданный результат
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Биатлонисты сборной Норвегии неудачно выступили в смешанной эстафете на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария), заняв итоговое четвёртое место. Норвежцы остались без подиума впервые с 2017 года. На чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене (Германия) они стали восьмыми.
Победителями смешанной эстафеты на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария) стали биатлонисты из Франции (1:04.41,5). Второе место заняли спортсмены из Чехии. Они преодолели дистанцию за 1:05.55,3. Тройку сильнейших замкнули представители Германии (1:05.59,9).
Напомним, что сборная Украины финишировала на восьмом месте в рамках смешанной эстафеты.
Популярное сейчас
- Зеленский: Я не дам Путину победить - он точно скоро умрет
- Брюгге - Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.02.2025
- Задерживал лично Малюк: СБУ разоблачила топового шпиона ФСБ в своих рядах
- Мужская сборная Украины назвала состав на чемпионат мира-2025
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола