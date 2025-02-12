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Сборная Норвегии осталась без медали по итогам смешанной эстафеты на ЧМ впервые за 8 лет

Биатлон

Неожиданный результат

Сборная Норвегии осталась без медали по итогам смешанной эстафеты на ЧМ впервые за 8 лет

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Биатлонисты сборной Норвегии неудачно выступили в смешанной эстафете на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария), заняв итоговое четвёртое место. Норвежцы остались без подиума впервые с 2017 года. На чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене (Германия) они стали восьмыми.

Победителями смешанной эстафеты на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария) стали биатлонисты из Франции (1:04.41,5). Второе место заняли спортсмены из Чехии. Они преодолели дистанцию за 1:05.55,3. Тройку сильнейших замкнули представители Германии (1:05.59,9).

Напомним, что сборная Украины финишировала на восьмом месте в рамках смешанной эстафеты.

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Сборная Украины финишировала восьмой в смешанной эстафете ЧМ по биатлону
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