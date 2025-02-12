Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ВИДЕО. Жулия Симон и Анна Магнуссон столкнулись на старте смешанной эстафеты ЧМ
Такое бывает
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Во время первого этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде произошло неожиданное падение. Семикратная чемпионка мира Жюлия Симон из сборной Франции столкнулась со шведской биатлонисткой Анной Магнуссон.
Инцидент произошел во время спуска, когда лыжи обеих спортсменок сцепились, что привело к падению. К счастью, обошлось без серьезных травм, но обе биатлонистки столкнулись с техническими проблемами. Симон осталась без обеих палок, а у Магнуссон сломались лыжи.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Несмотря на падение, Жулия Симон быстро смогла вернуться к гонке. На стрельбе она показала высокую точность, что позволило сборной Франции выиграть этап.
После гонки Симон объяснила, что произошло:
"Я просто спокойно ехала рядом с ней, но зацепила бугорок снега. Трасса очень сложная, лыжи сильно проваливаются. Моя левая нога зацепила правую, и я упала прямо на шведку. Такое уже случалось раньше", - рассказала она в интервью Nordicmag.
Напомним, что на чемпионате мира в Швейцарии сборная Украины заняла итоговое восьмое место.
???? Une chute, plus de bâtons, mais un relais terminé à la première place pour Julia Simon !— Eurosport France (@Eurosport_FR) February 12, 2025
Suivez le relais mixte et l'intégralité des Mondiaux de biathlon sur Eurosport #ChaletClub pic.twitter.com/Bt1MyyavyZ
Популярное сейчас
- Зеленский: Я не дам Путину победить - он точно скоро умрет
- Брюгге - Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.02.2025
- Задерживал лично Малюк: СБУ разоблачила топового шпиона ФСБ в своих рядах
- Меркушина – лучшая среди украинок в масс старте на этапе Кубка IBU в Риднау
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены