ВИДЕО. Жулия Симон и Анна Магнуссон столкнулись на старте смешанной эстафеты ЧМ

Во время первого этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде произошло неожиданное падение. Семикратная чемпионка мира Жюлия Симон из сборной Франции столкнулась со шведской биатлонисткой Анной Магнуссон.

Инцидент произошел во время спуска, когда лыжи обеих спортсменок сцепились, что привело к падению. К счастью, обошлось без серьезных травм, но обе биатлонистки столкнулись с техническими проблемами. Симон осталась без обеих палок, а у Магнуссон сломались лыжи.

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Несмотря на падение, Жулия Симон быстро смогла вернуться к гонке. На стрельбе она показала высокую точность, что позволило сборной Франции выиграть этап.

После гонки Симон объяснила, что произошло:

"Я просто спокойно ехала рядом с ней, но зацепила бугорок снега. Трасса очень сложная, лыжи сильно проваливаются. Моя левая нога зацепила правую, и я упала прямо на шведку. Такое уже случалось раньше", - рассказала она в интервью Nordicmag.

Напомним, что на чемпионате мира в Швейцарии сборная Украины заняла итоговое восьмое место.