Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на спринтерскую гонку чемпионата мира-2025

Женская сборная Украины определилась с составом на спринтерскую гонку чемпионата мира-2025 по биатлону.

Состав женской сборной Украины:

Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городна, Ирина Петренко

Юлия Джима проведет первый старт на чемпионате мира после болезни, которая помешала ей выступить в классической смешанной эстафете 12 февраля.

Начало женского спринта на чемпионате мира по биатлону — пятница, 14 февраля, в 16:05 по киевскому времени.