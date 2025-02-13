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Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на спринтерскую гонку чемпионата мира-2025

Биатлон

Юлия Джима поможет команде

Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на спринтерскую гонку чемпионата мира-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Женская сборная Украины определилась с составом на спринтерскую гонку чемпионата мира-2025 по биатлону.

Состав женской сборной Украины:

Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городна, Ирина Петренко

Юлия Джима проведет первый старт на чемпионате мира после болезни, которая помешала ей выступить в классической смешанной эстафете 12 февраля.

Начало женского спринта на чемпионате мира по биатлону — пятница, 14 февраля, в 16:05 по киевскому времени.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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