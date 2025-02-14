Стал известен состав сборной Украины на мужской спринт ЧМ-2025 по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый список на спринт мужчин чемпионата мира-2025 по биатлону. Напомним, что соревнования состоятся в швейцарском Ленцерхайде в субботу, 15 февраля.

В состав сборной Украины на мужской спринт вошли четыре биатлониста: Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк и Дмитрий Пидручный.

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Начало мужских спринтерских гонок в субботу, 15 февраля - в 16:05 по киевскому времени.