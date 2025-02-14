  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Стал известен состав сборной Украины на мужской спринт ЧМ-2025 по биатлону
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стал известен состав сборной Украины на мужской спринт ЧМ-2025 по биатлону

Биатлон

Дудченко побежит первым

Стал известен состав сборной Украины на мужской спринт ЧМ-2025 по биатлону

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый список на спринт мужчин чемпионата мира-2025 по биатлону. Напомним, что соревнования состоятся в швейцарском Ленцерхайде в субботу, 15 февраля.

В состав сборной Украины на мужской спринт вошли четыре биатлониста: Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк и Дмитрий Пидручный.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало мужских спринтерских гонок в субботу, 15 февраля - в 16:05 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Норвежец Якоб Ингебригтсен установил два мировых рекорда
yellow-arrow
Ирина Петренко: Были определенные проблемы с дыханием
yellow-arrow
Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на спринтерскую гонку чемпионата мира-2025
сборная Украины по биатлону
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости