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Ирина Петренко: Были определенные проблемы с дыханием

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Украинка считает, что горы и высота могли повлиять на результат

Ирина Петренко: Были определенные проблемы с дыханием

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Биатлонистка сборной Украины Ирина Петренко начала свой пятый в карьере чемпионат мира со смешанной эстафеты в Ленцерхайде.

Напомним, что "сине-желтые" заняли восьмое место. 32-летняя биатлонистка подвела итоги гонки.

"Были определенные проблемы с дыханием, произошел спазм. Вторая половина гонки уже пошла, можно сказать, не по плану. На пристрелке во время первого круга чувствовала себя хорошо, не думала даже, что такое может произойти.

Возможно, и горы, и высота сказываются. Я довольно тяжело чувствую себя на высокогорных этапах".

"Не могу даже сказать (о задачах на ЧМ-2025), потому что я выступала и не имела формы, в которой должна была бы быть. В принципе, лето прошло прекрасно, потом сломала ногу и выбыла аж на три месяца".

"Сезон похож на американские горки: где-то начинаешь набирать, потом снова прибивает. Сейчас вроде в более-менее оптимальной форме нахожусь и надеюсь, что покажу неплохой результат".

Напомним, что старт женского спринта состоится 14 февраля в 16:05 по киевскому времени.

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Ирина Петренко
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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