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Норвежец Якоб Ингебригтсен установил два мировых рекорда
Невероятный результат
13 февраля в г. Льевен (Франция) состоялся этап мирового тура в помещении.
На миле своим выступлением шокировал норвежец Якоб Ингебригтсен.
На протяжении всей гонки он показывал невероятный темп бега. В итоге он установил два рекорда: миля - 3:45.14, 1500 метров - 3:29.64.
Голландец Стефан Ниллессен проиграл норвежцу 7,5 секунд (3:52.70), третьим финишировал Кахал Дойл (Ирландия) - 3:53.18.
Мировой тур в помещении
Миля, мужчины
Якоб Ингебригтсен (Норвегия) - 3:45.14
Стефан Ниллессен (Нидерланды) - 3:52.70
Кахал Дойл (Ирландия) - 3:53.18
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