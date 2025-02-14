Норвежец Якоб Ингебригтсен установил два мировых рекорда

13 февраля в г. Льевен (Франция) состоялся этап мирового тура в помещении.

На миле своим выступлением шокировал норвежец Якоб Ингебригтсен.

На протяжении всей гонки он показывал невероятный темп бега. В итоге он установил два рекорда: миля - 3:45.14, 1500 метров - 3:29.64.

Голландец Стефан Ниллессен проиграл норвежцу 7,5 секунд (3:52.70), третьим финишировал Кахал Дойл (Ирландия) - 3:53.18.

Мировой тур в помещении

Миля, мужчины

Якоб Ингебригтсен (Норвегия) - 3:45.14

Стефан Ниллессен (Нидерланды) - 3:52.70

Кахал Дойл (Ирландия) - 3:53.18