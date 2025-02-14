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Франциска Пройс добыла первую личную награду на чемпионате мира за 10 лет
Биатлонистка допустила лишь один промах
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс завоевала первую личную награду на чемпионате мира за 10 лет. До этого она взяла серебро в Контиолахти в 2015 году в масс-старте. Всего на счету Пройс девять наград.
Сегодня, 14 февраля, в спринте на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария) Пройс стала серебряным призёром. Она преодолела дистанцию 7,5 км за 22.18,5 и допустила один промах.
Золото завоевала француженка Жюстин Бреза-Буше.
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