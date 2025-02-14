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Дмитренко: Стрельба была сложная, потеряла очень много времени

Биатлон

Украинка подвела итоги

Дмитренко: Стрельба была сложная, потеряла очень много времени

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На чемпионате мира по биатлону украинка Кристина Дмитренко финишировала на 48-м месте в женской гонке.

Этот результат стал вторым среди представительниц Украины. После гонки Кристина поделилась своими впечатлениями, признавшись, что стрельба стала для нее главным вызовом.

"Стрельба была сложная, потеряла очень много времени, обычно я быстро пристреливаюсь на разминке. Но из-за того, что сменился ветер, было сложновато. Ориентировалась на ветер, хотела где-то отработать "на вынос", но не справилась со стрельбой. ", но последний промах стоя - я еще посмотрела на установку и подумала, что должно было закрыться.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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