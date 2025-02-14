Дмитренко: Стрельба была сложная, потеряла очень много времени

На чемпионате мира по биатлону украинка Кристина Дмитренко финишировала на 48-м месте в женской гонке.

Этот результат стал вторым среди представительниц Украины. После гонки Кристина поделилась своими впечатлениями, признавшись, что стрельба стала для нее главным вызовом.

"Стрельба была сложная, потеряла очень много времени, обычно я быстро пристреливаюсь на разминке. Но из-за того, что сменился ветер, было сложновато. Ориентировалась на ветер, хотела где-то отработать "на вынос", но не справилась со стрельбой. ", но последний промах стоя - я еще посмотрела на установку и подумала, что должно было закрыться.