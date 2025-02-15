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Йоханнес Бе – чемпион мира 2025 в спринте
Снова лучший
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 15 февраля в рамках чемпионата мира 2025 по биатлону в швейцарском Ленцерхайде состоялась спринтерская гонка у мужчин.
Победу в забеге на 7,5 километров с двумя огневыми рубежами одержал представитель Норвегии Йоханнес Бе, серебро у американца Кэмбелла Райта, а ТОП-3 замкнул француз Кентен Фийон-Майе.
Что касается украинцев, лучшим среди наших стал Антон Дудченко, который с чистой стрельбой и медленной скоростью финишировал в итоге на 35 месте.
Чемпионат Мира. Спринт. Мужчины
1. Йоханнес-Тингнес Бе (0+0)
2. Кэмпбелл Райт (0+0) +27.7
3. Кантен Фийон-Майе (1+0)+37.0
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35. Антон Дудченко (0+0) +1.59.1
36. Виталий Мандзин (1+0) +1.59.5
37. Дмитрий Пидручный (1+1) +2.05.2
65. Тарас Лесюк (1+1) +3.02.3
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