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Йоханнес Бе – чемпион мира 2025 в спринте

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Йоханнес Бе – чемпион мира 2025 в спринте

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 февраля в рамках чемпионата мира 2025 по биатлону в швейцарском Ленцерхайде состоялась спринтерская гонка у мужчин.

Победу в забеге на 7,5 километров с двумя огневыми рубежами одержал представитель Норвегии Йоханнес Бе, серебро у американца Кэмбелла Райта, а ТОП-3 замкнул француз Кентен Фийон-Майе.

Что касается украинцев, лучшим среди наших стал Антон Дудченко, который с чистой стрельбой и медленной скоростью финишировал в итоге на 35 месте.

Чемпионат Мира. Спринт. Мужчины

1. Йоханнес-Тингнес Бе (0+0)

2. Кэмпбелл Райт (0+0) +27.7

3. Кантен Фийон-Майе (1+0)+37.0

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35. Антон Дудченко (0+0) +1.59.1

36. Виталий Мандзин (1+0) +1.59.5

37. Дмитрий Пидручный (1+1) +2.05.2

65. Тарас Лесюк (1+1) +3.02.3

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