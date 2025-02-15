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Дудченко – о спринте Ленцерхайде: Понимаю, что был большой проигрыш ногами по дистанции

Биатлон

Не просто большой – космический

Дудченко – о спринте Ленцерхайде: Понимаю, что был большой проигрыш ногами по дистанции

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Антон Дудченко прокомментировал свое выступление в спринте на чемпионате мира 2025 года в швейцарском Ленцерхайде. Его слова цитирует Суспільне:

"Понимаю, что был большой проигрыш ногами по дистанции. Надо проанализировать, поговорить с тренерами, в чем причина, потому что я все делал. Я еще не говорил об этом с ребятами — мне не понравились лыжи, может, в этом причина, а может из-за моего функционального состояния. Нужно, чтобы прошли все эти эмоции, чтобы потом дать адекватную оценку дню.

Пытался работать с самого начала гонки, потому что спринт, 10 км. Если посмотреть на женскую гонку, то результаты были достаточно плотными: каждая секунда или доля секунды. Пытался работать с самого начала на максимум.

На первом круге в эстафете я перестраховался, а тут начал работать со старта. Но когда мне говорили на отметках, сколько я проигрываю, мне это было неожиданно. Не знаю, надо чтобы прошли эмоции, поговорить с тренерами и дать реальную оценку дню.

Идеальные условия для стрельбы? Не было ничего, чтобы могло мешать стрелять. Идеальные условия" – сказал Антон.

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