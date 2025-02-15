Йоханнес Бё побил многолетний рекорд Бйорндалена

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё побил рекорд своего легендарного соотечественника Уле Айнера Бйорндалена.

Сегодня, 15 февраля, в Ленцерхайде (Швейцария) биатлонист одержал свою 21-ю победу на чемпионатах мира. У Бйорндалена, уже давно завершившего свою профессиональную карьеру таких триумфов, навсегда останется 20.

Этот чемпионат мира для Бё станет последним в его карьере, соответственно медали, завоеванные в Швейцарии, станут для него также последними на уровне ЧМ.