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Йоханнес Бё побил многолетний рекорд Бйорндалена
Легендарный биатлонист
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё побил рекорд своего легендарного соотечественника Уле Айнера Бйорндалена.
Сегодня, 15 февраля, в Ленцерхайде (Швейцария) биатлонист одержал свою 21-ю победу на чемпионатах мира. У Бйорндалена, уже давно завершившего свою профессиональную карьеру таких триумфов, навсегда останется 20.
Этот чемпионат мира для Бё станет последним в его карьере, соответственно медали, завоеванные в Швейцарии, станут для него также последними на уровне ЧМ.
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