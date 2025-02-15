Пидручный – о спринте ЧМ-2025: Пытался бороться за высокие позиции

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал свое выступление в спринте на чемпионате мира 2025 в швейцарском Ленцерхайде. Его слова цитирует biathlon.com:

– Дмитрий, сегодня уровень адреналина на стадионе зашкаливал, такое общее впечатление, что вообще не было слабых выступлений, а спортсмены бежали не спринт, а контактную гонку, напряжение продолжалось на протяжении всего спринта. С каким настроением работали сегодня?

– Как всегда, с боевым настроением, максимально хорошим. Пытался бороться за высокие позиции. Атмосфера действительно сегодня была очень хорошая на стадионе, было много болельщиков из разных стран. Приятно было тягаться в такой атмосфере.

– В Антгольце были проблемы со здоровьем, смешанная эстафета вроде бы продемонстрировала вашу готовность к стартам. После первой личной гонки, когда сам разлагаешь силы по трассе, контролируешь ход, что скажете о своих кондициях в Швейцарии?

– Кондиции, считаю, хорошие. Видели, в эстафете у нас были достаточно хорошие лыжи и довольно хорошее время по трассе. Сегодня, к сожалению, так не удалось, будем анализировать, почему вся команда не смогла показать высокие результаты на трассе. Но у меня самочувствие было хорошее, бежалось хорошо, мог бороться.

– Сегодня, к сожалению, вы допустили два промаха, впрочем, стрельба здесь во многих атлетов не была чистой. Какие секреты имеет стрельбище в Ленцерхайде?

– На самом деле, здесь тяжелое стрельбище, довольно непростой подход. И ветер нестабильный, часто меняется. Сегодня было яркое солнце, это тоже влияет, ведь есть разница между пристрелкой и работой по установке во время гонки. Эти факторы часто мешают при стрельбе. Но мои промахи не связаны с этим, это мои ошибки. Не отработал так, как должен. К сожалению, допустил эти два промаха.

– Несколько слов об общей атмосфере чемпионата.

– Атмосфера замечательная, много болельщиков, чувствуется, что это особое событие. И это не просто Кубок мира, а Чемпионат мира. Все работают немного по-другому, болельщиков больше и даже в воздухе особое напряжение.