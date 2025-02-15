Мандзин: В спринте с моим ходом только идеальная стрельба может гарантировать хороший результат

Украинский биатлонист Виталий Мандзин прокомментировал свое выступление в спринте на чемпионате мира 2025 года в швейцарском Ленцерхайде. Его слова цитирует biathlon.com:

– Виталий, каковы впечатления после первой личной гонки на Чемпионате мира?

– Конечно, хотелось показать лучший результат. Стрельба не была идеальной. На последнем круге физически очень тяжело было. Но завтра новый шанс, потому готовлюсь к завтрашнему дню.

– Вы как-то говорили, что сейчас главное приобретение опыта выступлений на самом высоком уровне. Что вынесли из этой гонки?

– Конечно, обретение опыта - это важно. Но хочется показывать и лучшие результаты от себя самого. Наверное, я этого и ожидал в этой гонке. И гонку провел неплохо, за исключением одного промаха и последнего километра-полтора там очень тяжело было. Главное – всегда соперничать и бороться до конца.

– Почему вы именно так распределили силы по трассе, сделав ударение на первой половине спринта?

– Не скажу, что именно так распределял силы, чтобы лучше пройти первую половину гонки. Нет. Не хватило сил на последние полтора километра. Старался всю гонку пройти ровно, но не хватило сил до конца. Думаю, что горы дают о себе знать.

– Как считаете, чего не хватило сегодня, чтобы показать более высокий результат?

– Конечно, неидеальная стрельба. В спринте с моим ходом только идеальная стрельба может гарантировать хороший результат. Ну и, повторяюсь, не хватило немного сил в заключение дистанции.

– Поздравили ли своего соперника в борьбе за синюю майку с серебром?

– На самом деле, я не видел его после финиша. У меня свои были послесоревновательные дела, у него – награждение. Пока не поздравил, потому что не видел его лично.

– Какие впечатления от чемпионата, околобиатлонной атмосферы?

– Впечатления замечательные, биатлонная атмосфера, биатлонный праздник – неотразимы. Очень много биатлонных фанатов, надеюсь, что их будет еще больше.