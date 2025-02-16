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Йоханнес Бё ответил, считает ли себя лучшим биатлонистом в истории
Очень уверенно
biathlonworld.com
Норвежский биатлонист, 21-кратный чемпион мира Йоханнес Бё рассказал, какое место он занимает в истории этого вида спорта. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"О чем говорили с Бйорндаленом? Об истории между нами, борьбе за рекорд по количеству золотых медалей. Он всегда говорил, что я должен его превзойти. Я очень добросовестно трудился ради этого и, наконец, побил это достижение. Почти в последней гонке в карьере на ЧМ.
Думал об этом (лучший ли в истории - прим), когда переодевался: да, это 21-е золото. Это многое значит.
Последний чемпионат мира? Да, он по-настоящему особенный. Никогда не знаешь, когда будет твое последнее золото, твоя последняя победа. Она может случиться сегодня, поэтому я живу от одного момента к другому. Очень горжусь тем, что победил в этой гонке. Я считаю себя лучшим в истории? Да" – сказал Бе-младший.
Напомним, что ранее Пидручный
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