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Чемпионат мира-2025. Сегодня украинцы будут бегать гонку преследования в Ленцерхайде
Желаем нашим удачи
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 16 февраля, в швейцарском Ленцерхайде в рамках чемпионата мира по биатлону состоятся гонки преследования.
В 13:05 по киевскому времени на старт выйдут девушки. Украину представят две спортсменки – под 18-м номером с отставанием в одну минуту на дистанцию отправится Юлия Джима. Под дальним 48-м номером стартует Кристина Дмитренко (+2,28 минуты).
В 16:05 в гонку отправятся мужчины. Порядок старта украинцев следующий:
35. Антон Дудченко – 1.59
36. Виталий Мандзин – 2.00
37. Дмитрий Пидручный – 2.05
Напомним, что ранее Йоханнес Бё
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