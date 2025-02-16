Чемпионат мира-2025. Сегодня украинцы будут бегать гонку преследования в Ленцерхайде

Сегодня, 16 февраля, в швейцарском Ленцерхайде в рамках чемпионата мира по биатлону состоятся гонки преследования.

В 13:05 по киевскому времени на старт выйдут девушки. Украину представят две спортсменки – под 18-м номером с отставанием в одну минуту на дистанцию ​​отправится Юлия Джима. Под дальним 48-м номером стартует Кристина Дмитренко (+2,28 минуты).

В 16:05 в гонку отправятся мужчины. Порядок старта украинцев следующий:

35. Антон Дудченко – 1.59

36. Виталий Мандзин – 2.00

37. Дмитрий Пидручный – 2.05