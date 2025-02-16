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ЧМ-2025. Джима – в ТОП-25 гонки преследования, Пройс побеждает

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ЧМ-2025. Джима – в ТОП-25 гонки преследования, Пройс побеждает

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16 февраля в рамках чемпионата мира 2025 по биатлону в швейцарском Ленцерхайде состоялась гонка преследования у женщин.

Победу в забеге на 10 километров с четырьмя огневыми рубежами одержала представительница Германии Франциска Пройс, серебро у шведки Эльвиры Эберг, а ТОП-3 замкнула французская биатлонистка Жустин Бреза-Буше.

Что касается украинок, лучшей среди наших стала Юлия Джима, которая с тремя промахами и невысокой скоростью финишировала в итоге на 22 месте.

Чемпионат Мира. Гонка преследования. Женщины

1. Франциска Пройсс (0+0+0+0)

2. Эльвира Эберг (0+0+0+1) +39.1

3. Жустин Бреза -Буше (1+0+1+1) +40.9

...

22. Юлия Джима (0+1+2+0) +3.02.4

30. Кристина Дмитренко (1+0+0+0) +3.16.7

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