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ЧМ-2025. Бё-младший делает золотой дубль, Мандзин – в ТОП-20 гонки преследования

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Результаты персьюта

ЧМ-2025. Бё-младший делает золотой дубль, Мандзин – в ТОП-20 гонки преследования

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16 февраля в рамках чемпионата мира 2025 по биатлону в швейцарском Ленцерхайде состоялась гонка преследования у мужчин.

Победу в забеге на 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами одержал представитель Норвегии Йоханнес Бе, серебро у американца Кэмбелла Райта, а ТОП-3 замкнул француз Эрик Перро.

Что касается украинцев, то лучшим из наших стал Виталий Мандзин, который с одним промахом и невысокой скоростью финишировал в итоге на 19 месте.

Чемпионат Мира. Гонка преследования. Мужчины

1. Йоханнес-Тингнес Бе (1+0+1+0)

2. Кэмпбелл Райт (1+0+0+0) +8.6

3. Эрик Перро (0+1+0+1) +20.8

...

19. Виталий Мандзин (0+0+0+1) +2.29.7

30. Дмитрий Пидручный (0+0+1+2) +3.35.5

47. Антон Дудченко (1+1+2+1) +5.05.3

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