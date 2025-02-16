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ЧМ-2025. Бё-младший делает золотой дубль, Мандзин – в ТОП-20 гонки преследования
Результаты персьюта
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 16 февраля в рамках чемпионата мира 2025 по биатлону в швейцарском Ленцерхайде состоялась гонка преследования у мужчин.
Победу в забеге на 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами одержал представитель Норвегии Йоханнес Бе, серебро у американца Кэмбелла Райта, а ТОП-3 замкнул француз Эрик Перро.
Что касается украинцев, то лучшим из наших стал Виталий Мандзин, который с одним промахом и невысокой скоростью финишировал в итоге на 19 месте.
Чемпионат Мира. Гонка преследования. Мужчины
1. Йоханнес-Тингнес Бе (1+0+1+0)
2. Кэмпбелл Райт (1+0+0+0) +8.6
3. Эрик Перро (0+1+0+1) +20.8
...
19. Виталий Мандзин (0+0+0+1) +2.29.7
30. Дмитрий Пидручный (0+0+1+2) +3.35.5
47. Антон Дудченко (1+1+2+1) +5.05.3
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